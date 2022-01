Brödbak skapade rökutveckling i trapphus

Under fjorårets sista fullmäktigemöte i Malmö beslutade församlingen att Jessica Nettelbladt skulle få 50 000 kronor i prispengar. Pengar som kommer att användas till nya alster. Just nu håller Jessica på med fyra olika projekt parallellt, ett om nunnor i Thailand som försöker fånga upp barn till prostituerade och erbjuda dem skolgång, ett annat är att fortsätta filma unga stjärnskottet och hiphop-artisten Joy M´Bata. Ett tredje projekt är att slutföra arbetet med det konstnärliga arvet från hennes far samt manusarbetet, manuset som ska lägga grunden till hennes allra första spelfilm. I två decennier har Malmöbaserade Jessica Nettelbladt fördjupat sig i olika människors liv och likt en socialantropolog levt sida vid sida med dem under många års tid. Filmen Mona Lisa Story som väckte stor uppmärksamhet tog åtta år att göra. Jesscia blev vän med huvudrollsinnehavaren och hade svårt att distansiera sig från hennes smärta och svåra livssituation som heroinist. Filmen kom att visas i riksdagen och under politikerveckan i Almedalen när den var klar. Det är så Jessica Nettelbladt jobbar, nära och länge. För att få kraft att orka slutföra de långvariga projekten letar hon upp de rum och sammanhang där förståelse för ämnet och människorna kan komma att leda till förändring, samhällsutveckling, förbättring för enskilda individer.