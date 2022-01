Bowie får ny vaxdocka på Madame Tussauds

Parliament-Funkadelic valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 1997 och Simon har i intervjuer konstaterat att man med sitt sound banade väg för senare artister som Prince, Dr Dre och Snoop Dogg. Några av bandets största hitlåtar var "Give upp the funk", "One nation under the groove" och "Flash light". Ofta kortas bandnamnet ned till P-Funk.