Fler köpte dator och stor-tv i fjol

Via blockkedjeteknik kopplas NFT till någon form av digitalt innehåll.

Vem som helst kan i princip skapa en NFT, och den kan kopplas till vilken typ av digitalt innehåll som helst. Den första tweeten har exempelvis sålts för cirka 27 miljoner kronor, artisten Grimes sålde tio digitala föremål för totalt omkring motsvarande 55 miljoner kronor, och en The New York Times-kolumn om NFT:er såldes för 5,1 miljoner kronor.

Källor: CNN, The New York Times, The Verge