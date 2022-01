USA-allians attackerar mål i Syrien

Just barnen står i fokus för många av Center for Refugee Services aktiviteter. När TT besöker San Antonio har inte mindre än 937 julklappar samlats in till afghanska barn. I en kyrka några kvarter från kontoret kan familjer kvittera ut paket. Ett antal barnfamiljer köar, bland dem syskonen Quiz, som håller på att lära sig engelska, samt Farida Sayed som landade i Texas 2016 då hon var 16 år.