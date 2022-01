Robert Maxwell-biografi prisas

När USA gick in i lockdown och samtliga spelningar och konserter ställdes in låg Gunhild Carling inte på latsidan. Tillsammans med sina grannar startade hon bandet ”Carlings darlings in the garden” och livestreamade sina spelningar. Visningarna tickade på till miljonsiffror. När så landet öppnades upp igen den kom också konsertförfrågningarna. Under sommaren och hösten har hon turnerat både med en orkester och solo.