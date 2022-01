Ny spansk lag kan ge delad vårdnad om hunden

I dagarna runt nyår registrerades runt 20 000 nya fall i Danmark per dag, men även om smittan skenar blir inte effekten att trycket på sjukvården ökar i samma takt. Under onsdagen vårdades 784 personer smittade med covid-19 på danska sjukhus, vilket är tio färre än under tisdagen. Av dessa får 80 patienter intensivvård.