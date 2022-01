Sista dansföreställningarna ställs in

De fyra resterande föreställningarna av Skånes Dansteaters Out of the blue ställs in på grund av sjukdom. Det gäller för föreställningarna som skulle getts datumen 4, 5, 8 och 9 januari på Malmö opera. I ett mejl till alla som köpt biljett skriver Skånes Dansteater att det i nuläget inte finns några planerade datum för när föreställningen kommar att sättas upp igen.