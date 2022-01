Rangers vann igen – är bäst i NHL

– Det gör att jag kan känna en lite större trygghet, dels med det arbete jag gjort under träningssäsongen, men också med det upplägg och de förberedelser som väntar inför OS. Jag har varit lite osäker och lite frustrerad under inledning på säsongen, att jag inte har fått de resultat jag önskat, och inte heller att kroppen har svarat som jag vill. Att då få en bekräftelse på det vid flera tillfällen under touren, det stärker mig.