USA:s försvarsminister har covid

På landets flygplatser är läget fortsatt frustrerat. Under söndagen ställdes 2 600 avgångar in – mer än hälften av de 4 400 flyg som ställdes in globalt. Under måndagen ska minst 1 400 flyg i USA stanna på marken. Orsaken är dels dåligt väder. Men personalbrist, på grund av att många flygbolagsanställda insjuknat i covid-19, spelar också in.