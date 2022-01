Nobelpris trots "hymner till Stalin"

Nintendo går ut starkt med ett helt nytt – och annorlunda – Pokémonspel. 28 januari kommer "Pokémon legends: Arceus" som utforskar Sinnohregionen i en svunnen tid. I övrigt kan Switchspelare se fram emot actionspelet "Bayonetta 3", och kanske, kanske en uppföljare till "The legend of Zelda: Breath of the wild", konsolens kanske mest hyllade spel.