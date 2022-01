Kollmats lämnar Häcken

Efter fem raka OS med NHL-deltagande avgjordes vinter-OS 2018 i Pyeongchang utan världens bästa ishockeyspelare på herrsidan, när NHL vägrade göra uppehåll för OS. Till OS 2022 var tanken att NHL-spelarna skulle vara tillbaka. Men när smittspridningen av covid-19 tog fart i klubbarna i december, med ett uppehåll av ligan som följd, togs beslutet att NHL drar sig ur OS. I stället blir det "best of the rest" även den här gången.