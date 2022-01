Norska Röyksopp släpper ny musik

Exempel på verk där upphovsrätten i USA gick ut den 1 januari.

Böcker från 1926:

AA Milne – "Nalle Puh", första boken

Ernest Hemingway – "Och solen har sin gång"

Dorothy Parker – "Enough rope" (hennes första diktsamling)

Felix Salten – "Bambi: En levnadshistoria från skogen"

TE Lawrence – "The seven pillars of wisdom"

Agatha Christie – "Dolken från Tunis"

Filmer från 1926:

"Fresterskan" med bland andra Greta Garbo

"Faust"

"So this Is Paris"

"Don Juan"

"Stormens dotter"

Ljudinspelningar från före 1923:

Ethel Waters – "Down home Blues"

Sophie Tucker – "Some of these days" (Shelton Brooks)

Fisk University Jubilee Quartet – "Swing low, sweet chariot"

Enrico Caruso – framföranden ur bland annat "Rigoletto", "La traviata" och "La bohème"

Musik:

Irving Berlin – "Gentlemen prefer blondes"

George och Ira Gershwin – "Someone to watch over me"

Giacomo Puccini, Franco Alfano, Giusseppe Adami och Renato Simoni – "Nessun Dorma" från "Turandot"

Roy Turk och Lou Handman – "Are you lonesome to-night"

