Ystads IF stoppar Niklas Kraft från drömchansen

Klass 2, kvinnor 5,4 kilometer: 1) Kristine Wiklund, Mälarhöjdens IK, 21.35, 2) Sara Ivarsson, Heleneholms IF, 22.35, 3) Katarina Lundin, 22.37, 4) Lis Örnhed, Heleneholms IF, 22.47, 5) Pernilla Gustlin, Malmö Taekwondo, 24.05, 6) Lisa Engström, Heleneholms IF, 24.21, 7) Anna Nystedt, Scania Road Runners, 24.59, 8) Cecilia Olsson, Scania Road Runners, 26.13, 9) Karin Helgesson, 26.26, 10) Beatrice Christensson, Heleneholms IF, 26.43.