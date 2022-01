E-handlare portar "returmissbrukare"

Under 2021 var det 70 procent färre uppsagda arbetare jämfört med året innan. Det kanske inte är så konstigt med tanke på hur det såg ut 2020, speciellt under våren när stora delar av affärslivet i praktiken stängde ner i den mest akuta coronafasen. Men även jämfört med de senaste tio åren är läget nu ett av de starkaste – omkring två personer får nytt jobb för varje uppsagd som trillar in i TSL:s system.