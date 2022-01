Artister att hålla koll på 2022

Även Gerd är en artist som ser ut att ha goda chanser för ett genombrott 2022. Hittills har 26-åringen från Karlstad bara släppt en låt, "Lies for a liar" – men singeln har hyllats av den internationella musikjournalisten Zane Lowe. Han beskriver Gerds musik som en blandning av Lana Del Rey, Lorde, Adele och Billie Eilish. Under hösten har hon bland annat synts på "Together for a better day"-konserten på Avicii Arena.