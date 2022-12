Danskarna ska bli bättre på Lund

Under sommarmånaderna juni-augusti 2019 var antalet danska gästnätter i Lund cirka 5 300, motsvarande period i år var antalet cirka 9 400. Därmed hittade de danska besökarna tillbaka till Lund med besked under sommaren efter nedgången under pandemin. Men sett till hela året blir siffrorna troligen inte lika höga, menar Per Welinder, vd på Visit Lund.