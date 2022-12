Den utmaning som klimatkrisen innebär är så omfattande att ingen enskild sektor i samhället kan lösa den ensam. Därför behövs en ”alle man på däck”-strategi. Regeringar kan reglera och ge incitament. Finanssektorn kan välja var de allokerar kapital och på så sätt bidra till förändring. Företag kan utveckla teknik, produkter och tjänster och påskynda klimatsmart innovation.

Global handel är den mekanism genom vilken mycket av denna innovation möjliggörs. Det är också så vi kan stödja länder som har påbörjat sin industrialiseringsresa och måste hoppa över beroendet av fossila bränslen för att direkt använda grön teknik. Detta har blivit möjligt då kostnaderna för klimatvänlig energiproduktion och transport sjunkit i pris.

Ytterligare en faktor som påskyndar omställningen till grön energi är en ökad medvetenhet och vilja att minska beroendet av olja och gasleveranser från auktoritära länder.

En vanlig uppmaning till den som skriver en debattartikel är att rikta sig tydligt mot en specifik person, aktör eller ledare. Vi tänker inte göra det. Samverkan mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället kommer att spela en avgörande roll för att lindra krisen. Vi måste alla samarbeta för att hitta lösningar och teknikutveckling. Vi måste ta gemensamt ansvar och hålla såväl oss själva som varandra ansvariga. Och agera tillsammans för att skapa förändring nu.

Peter Dahlén

AmCham Sweden (The American Chamber of Commerce in Sweden)