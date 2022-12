Regeringen och den nya bostadsministern Andreas Carlson (KD) har ärvt en bostadsmarknad där det mesta går åt fel håll just nu: räntorna rusar, bostadsköparna tvekar och bostadsbyggandet bromsar in. Enligt Byggföretagens prognos faller bostadsbyggandet i Skåne med 16 procent, mätt i bygginvesteringar, under nästa år. Samtidigt har de skärpta kreditrestriktionerna stängt en stor grupp människor utanför den ägda bostadsmarknaden.