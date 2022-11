Nu jäklar är det jul, tjoade Hedvig när hon svängde in tvåhjuliga stålracern på uppfarten. Bärkassen i korgen klirrade lätt. Har med nylagad glögg, sa hon, fram med pepparkakorna. Va? Vi som inte har hunnit äta gås? Hedvig skakade på huvudet. Vi testar ändå, det är danskt recept, så håll i hatten. Och, ja det fick man. Gott. Och så in i starkt att det kom en liten host. Men jag vill dig ju väl, log hon snällt. Jag är inte bra på att sticka så Årets julklapp, hemstickat, får du inte. Glögg är väl lika varmt? En stund i alla fall.

Vill dig väl. Orden träffade rakt in. Det var länge sedan jag hörde det. Att man gör och tänker för att man vill någon väl. Minns när vi som små gick i söndagsskola. För egen del på först Betel på Kvarngatan och sen hos kapten Ingemar Lööf och hans snälla fru Grethe på Frälsningsarmén på Norregatan. De ville oss väl och vi fick innebörden av orden med oss. Som en självklarhet. Är inte alltid lätt att följa, ibland är det satt under hård prövning. En del, som han i Moskva, vet inget om det eller har bytt ut ”någon” mot ”mig”. Men, det är aldrig för sent att fräscha upp sitt tänk. Och med julhelgen i faggorna är det lätt. Att vilja någon väl, är julens eget motto. Väl?

Men något har hänt under åren som gått. Handboll har vuxit till en av hörnstenarna i sportintresserade Eslöv. Handbollsspelare på dam- och herrsidan jobbar mer tillsammans, många familjer är engagerade i Eslövs bägge klubbar EIK och EHF. I somras for man tillsammans på cuper, hjälptes åt med praktiska frågor och delade buss, hejade fram varandras lag. Och så sent som i fredags arrangerades gemensamt event i Eslövshallen. Seriematcher för klubbarnas seniorlag och med möjlighet för publiken att äta en bit mat innan avkast. Det blev en lyckad afton, mer än 800 på läktarna följde med stor spänning in i sista spelsekund för EHF med oavgjort som resultat. Medan det tyvärr, blev förlust för damerna i EIK.