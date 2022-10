I trettio år har Skånska Operan under ledning av Ola Hörling och Åsa Jensen turnerat under sommaren på slott, herresäten och andra platser i Skåne med en operauppsättning per säsong. Nu firar man 30-årsjubileum med en höstföreställning på några få platser med William Waltons enaktare ”Björnen”. Föreställningen är kort, en knapp timme, rollistan består av tre personer, liksom orkesterensemblen.