Med ny ambulans får Höörsborna hjälp snabbare: ”Höör har varit ett stort svart hål”

Redan förra hösten signalerade politikerna och räddningschef Per Björkman att insatstiderna för ambulansen i Höörs kommun var alldeles för långa. Under januari och mars förra året klarades endast 48 procent av insatserna i Höör under 20 minuter. Klart lägst bland tolv skånska kommuner i det så kallade distrikt två som Höör är en del av.