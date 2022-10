Latinamerikas kvinnor mobiliserar för fri abort

Abortfrågan har länge splittrat det djupt katolska Argentina. Så sent som 2018 lades ett förslag fram om att legalisera abort. Men precis som tidigare så räckte det inte hela vägen – senaten satte stopp för en ny lag.

Bakslaget gav däremot mer bränsle till aborträttsrörelsen. Det offentliga samtalet förändrades, säger Mariana Romero, som är chef för Cedes, ett forskningscenter med fokus på sociala, ekonomiska och politiska frågor i Latinamerika.

– Under 2018 letade sig debatten in i folks hem, tog sig in under familjelunchen. Människor började mer förstå varför kvinnor kan vilja göra en abort.