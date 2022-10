Två punkter är särskilt problematiska. Regeringen vill ta fram förslag på hur transitcenter kan införas under hela asylprocessen. Detta innebär att asylsökande kommer att vistas i transitcenter under hela handläggningstiden. Liksom Anna Lundberg, professor i rättssociologi vid Lunds och Linköpings universitet (16/10), undrar jag varför regeringen så gärna vill låsa in människor på flykt – de är ju inte brottslingar.