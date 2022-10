Säg den lycka som varar… All vitlök, som man gladdes över att ha fått tag på, måste lämnas tillbaka. Den förlängda pallkragen som bearbetats så väl för att ge bästa grogrund för vitlöksklyftorna, står fortfarande orörd. Turligt nog har det inte blivit tillräckligt kallt för att sätta klyftorna. Så de behöver inte grävas upp… Lökarna kommer från Nelson Garden och företaget återkallar all vitlök: ”Som en försiktighetsåtgärd har vi tagit tillbaka all vitlök från butik. … vi har funnit fusariumsvamp och kvalster i några av sorterna. De är ännu inte artbestämda. Angreppen har konstaterats på en sort men misstänks finnas på ytterligare sorter. Eftersom vi ännu inte vet vilka sorter som berörs tar vi vårt ansvar och tar tillbaka all vitlök...” Surt som bara den, men enligt uppgifter behövs inte ens kvitto för att få tillbaka utläggen när man lämnar tillbaka i sin butik.