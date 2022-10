En fullgjord gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att komma in och bli etablerad på arbetsmarknaden. De allra flesta är därför överens om att vi behöver höja utbildningsnivån i samhället.

Att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället är ett av statens syften med stödet till folkhögskolor. Vi har kunnat se, oavsett om regeringarna varit ledda av moderater eller socialdemokrater, att folkhögskolorna använts som ett viktigt verktyg för att lösa samhällsproblem.

Från kunskapslyftet under regeringen Perssons tid, via beslut om folkhögskolan som en egen utbildningsform och införande av SMF då Reinfeldt regerade till ett fortsatt kunskapslyft med en utbyggnad av folkhögskolan under regeringen Löfven. Och denna samsyn fortsätter; i årets valrörelse var Moderaterna tydliga med att utbildningsplatserna inom vuxenutbildningen behöver bli fler.

Eftersom vi har olika förutsättningar, lärstil och intressen behövs ett varierat utbildningslandskap där den enskilde har möjlighet att välja den utbildningsform som passar henne eller honom bäst. Folkhögskolan är en omistlig del av det svenska utbildningsväsendet och vi är framgångsrika; en mycket stor andel av deltagarna går direkt till arbete eller studerar vidare på högskola/universitet efter studier på folkhögskola.

Det är min övertygelse att den tillträdande regeringen vill fortsätta på den framgångsrikt inslagna vägen; att ge landets folkhögskolor goda förutsättningar att kunna bidra till kompetensförsörjningen. Ett första steg att visa det är att låta de utbildningsplatser som folkhögskolorna fick under pandemin får vara kvar.

Olle Westberg

generalsekreterare, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation - RIO

