En bedragare hade utgett sig för att komma från hemtjänsten i Eslöv och hade tagit sig in hos ett par i 90-årsåldern i Marieholm – men en riktig hemtjänstanställd kom dit just när bedragaren hade tagit sig in i bostaden och stod i hallen och försökte lura till sig pengar eller ett kreditkort från paret.