Ödesval för Amazonas väntar i Brasilien

Regnskogarna i Amazonas skövlas och brinner, alltmedan världen ser på. Under Brasiliens högernationalistiske president Jair Bolsonaros tid vid makten har avverkningen nått nya rekordnivåer. Den uttalade klimatskeptikern Bolsonaro har uppmuntrat till avverkning och svedjebruk och bara hittills i år har fler skogsbränder – omkring 75 600 – rapporterats in än under hela 2021.