Vill du torka min rumpa, Jimmie?

Invandrare behövs inom vården, skriver Per Gahrton.

Jag har hemtjänstbesök sex gånger per dygn - Kl. 9, 13, 16, 19, 23 och ungefär 04 av två stycken hemvårdare. Det blir hundraåttio vårdbesök per månad. Eller besök av trehundrasextio hemvårdare per månad. I den offentliga debatten hörs nu också ofta klagorop och larmsignaler om att vårdsektorn saknar personal. Lyckligtvis har jag inte besök av trehundrasextio olika personer varje månad. Men omsättningen är omfattande. Varje vecka kommer hemvårdare som aldrig har besökt mig förr. Eftersom personalen fortfarande har munskydd är det svårt att avgöra deras etniska bakgrund. Nästan alla talar god svenska. Men många visar sig när de lyfter på munskyddet ha en icke- svensk bakgrund. Jag vet inte exakt hur många av de trehundrasextio månadsbesökarna som är personer som enligt Sverigedemokraternas definitioner inte egentligen har rätt att vistas i Sverige men en kvalificerad gissning säger att minst hälften av de hemvårdaren som har ansvar för min hälsa är födda utomlands eller har minst en förälder som är född utanför Sverige. Inga av dessa personer skulle med Sverigedemokraternas politik finnas tillgängliga för att ta hand om mig. Hur tänker sig SD att klara den ekvationen?