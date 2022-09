Nyans har ingen politik

Jag hade egentligen gärna lagt tid på att kritisera partiets program här i Malmö istället för att fokusera på dess kandidater. Men det går inte. För de har inget lokalt program för Malmö. De har politik för Palestina, men inte för Malmö. Blir Malmös skolor bättre, kommer hemtjänsten utvecklas, kommer fler bostäder byggas för att kandidater säger att de gillar Palestina? Nej. Det gör ingen skillnad alls.

Medan vi inte kan veta något om partiet Nyans politik för Malmö, kan vi veta att de ljuger för Malmös medborgare. Hälften av kandidaterna på kommunlistan i Malmö är inte ens valbara. De kan inte komma in i fullmäktige. De har inte tackat ja till att vara med på listan. Därutöver har Nyans kandidater på kommunlistan som inte ens kommer från Malmö och de kan inte heller väljas in. I Helsingborg är det bara 1 av listans 14 kandidater som faktiskt kan röstas in. Det är att fara med osanning mot väljarna.

Nyans sprider lögner om andra partier och svenska samhället gång på gång. Om förslag mot muslimer, förslag som inte lagts fram. Men först och främst om LVU. Att påstå att det svenska samhället försöker att ta muslimers barn är självklart en lögn. Men Nyans sprider den gång på gång. För att det ger dem uppmärksamhet.

En direkt effekt av den kampanj som Nyans och andra odemokratiska krafter sprider är bland annat att föräldrar inte längre vill vara med i föräldrastödsgrupper, att föräldrar säger nej till det förebyggande arbetet som kan hjälpa deras familjer. Det ökar risken för att barn far illa och i värsta fall omhändertas. Allt för att ge makt till personer utan känd politisk agenda för Malmö.