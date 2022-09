Om skånsk el vore vodka

Vi skulle inte klaga på elpriset om det hade motsvarat vad det kostar, men det stämmer inte. Idag har elområde 1 och 2 ett snittpris med moms och elcertifikat på 44 öre per kwh. Elområde 3 och 4 ligger på 611 öre. Översatt till dieselpriser skulle det kosta 25 kronor per liter i norr och 763 kronor i söder. 738 kronor dyrare per liter, det är onekligen en viss skillnad.