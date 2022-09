Elizabeth, den andra

Den röriga och skandaldrabbade brittiska monarkin fick under de sista åren av Elizabeth II:s regeringstid PR-hjälp från ett oväntat håll. Den konservativt klädda monarken med sin ganska stela framtoning, som dittills i någon mån överglänsts av systrar och barn som levde ut skandaler på skvallertidningarnas sidor, blev föremål för ett intensivt popkulturellt intresse. Med början i filmen The Queen, där hon spelades av Helen Mirren och senast genom serien The Crown, med förpliktelsen som lagts på henne att försvara den brittiska monarkin mot nedmontering i fokus, har Elizabeth II framställts som en sympatisk, klok och plikttrogen person, som satt landet och kronan före allt annat, inklusive personlig lycka.