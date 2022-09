Under valrörelsen 2018 var budskapet från L att de var stolta över att vara SD:s största fiende.

Under valnatten 1991 var det Folkpartiets ledare, Bengt Westerberg, som reste sig ur tevesoffan för att markera mot Ny Demokrati. En ledare som meddelat att han inte längre kan rösta på Liberalerna.

Just därför är det overkligt, obegripligt och djupt oroväckande att flera framträdande Liberaler de senaste veckorna allt hetsigare tagit SD i försvar, och att de i vissa lägen beter sig exakt som SD och deras anhängare brukar göra. Vackert är det inte.

Riksdagsledamoten Fredrik Malm lade upp ett klipp som visar hur en SD-kandidat blir hotad när han är ute och valkampanjar, varpå han taggar in centerledaren Annie Lööf och frågar vad hon tycker om det. Mot bakgrund av att Annie Lööf var ett tilltänkt offer till mannen som mördade Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan, och det faktum att få politiker utsätts för så mycket hat och hot som just Lööf, var det direkt osmakligt. Malm vet också att en sådan taggning ökar hoten mot Lööf.