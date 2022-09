Angelägen politisk poesi

Med två diktsamlingar, i utmärkt översättning och med informativa efterord av Athena Farrokhzad introduceras nu, på Ellerströms, dikter av den afrikanamerikanska poeten, radikalfeministen och aktivisten Audre Lorde (1934-1992) för svenska läsare. Det rör sig om ”Den svarta enhörningen” (”The black unicorn”, 1978) och ”Våra döda bakom oss” (Our dead behind us, 1986). Att det sker först nu kan bäst förklaras med att det skett ett paradigmskifte i det svenska kulturlivet och att viktiga feministiska och aktivistiska författarskap kommit att uppvärderas i den litterära offentligheten.