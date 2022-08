Högern hotar folkhögskolor

Hon hade det svårt i skolan, och kände hela tiden att hon misslyckades. Livet var tufft för den blyga flickan som klev in på Gotlands folkhögskola i Hemse. Fyra år senare var hon en utåtriktad, entusiastisk ung kvinna med färdiga studier och extrajobb på helgerna – full av tilltro till framtiden. Norrbotten var kallt och mörkt när han kom som tonårig kvotflykting från Sierra Leone. Han kunde engelska men saknade gymnasiekompetens, och började på allmän linje på folkhögskolan, där han med stor entusiasm tog sig an studierna. På en lektion i Svenska som andraspråk läste gruppen Pär Rådströms novell ”På tillväxt”, som handlar om en pojke som är ledsen för att han inte får börja skolan – han måste stå på tillväxt. Ett par år senare får svenskläraren på folkhögskolan ett vykort från den unge flyktingen: ”Vill meddela att jag inte längre står på tillväxt – jag har kommit in på läkarutbildningen!”