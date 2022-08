Fyra år efter branden – nya Kågerödslund färdigbyggt

Kågerödslund uppfördes 1929 och drevs under många år av Skyttegillet. Under 40-, 50-, 60- och 70-talen vallfärdade människor till folkparken för att höra och dansa till artister som Sten & Stanley, Lasse Lönndahl, Hepstars och Ola & The Janglers. Såväl Thor Modéen som Harry Brandelius har stått på dess scen.