Live inför valet: Ta din plats på Skånskan.se

Vi börjar med tryggheten på gator och torg, för företag och för alla som bor i våra kommuner Eslöv, Höör och Hörby.

De senaste veckorna har det varit många artiklar om prisbelönta Stora Torg i Eslöv. Bland annat har Henric Blomsterberg, ägare till Hotell Stensson, slagit larm om hans gäster bett om att få bli eskorterade in på hotellet, av rädsla för ungdomarna framför entrén. Det har även varit flera uppmärksammade våldsbrott in centrala Eslöv under året.