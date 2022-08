Rushdieattacken: ”Chockvåg genom litteraturvärlden”

Salman Rushdie, 75, attackerades under ett tal vid Chautauquainstitutionen i delstaten New York. En 24-årig man – som av polisen identifierats som Hadi Matar från Fairview, New Jersey – rusade upp på scenen och högg författaren i halsen och buken. Rushdie vårdas på sjukhus för skador på sin lever och riskerar att förlora ett öga.