Chelsea Hotel i New York är plats som alla med minsta intresse av kultur känner till. Det var här i det röda tegelhuset på 23:e gatan som poeten Dylan Thomas söp ihjäl sig. Här satt Bob Dylan uppe i flera dygn och skrev "Sad eyed lady of the lowlands". Här hade Leonard Cohen och Janis Joplin en omskriven kärleksnatt. Här bodde Mark Twain, Jimi Hendrix, Patti Smith och Madonna i olika epoker tillsammans med massor av andra ikoner, genier, knarkare och knäppskallar.