Polisen förstärker med drönare under bilträff

På söndagen rapporterades två misstänkta våldtäkter under bilträffen. Under måndagsdygnet fortsatte stöket, och polisen har bland annat gjort över 400 beslag av alkohol och omhändertagit åtta personer för fylleri, varav en under 16 år. Därtill finns anmälningar om misshandel, skadegörelse, våldsamt motstånd samt flera fall av ringa narkotikabrott.