Myndighetsanställd åtals för att ha läst anhörigas akter

Det framkommer i ett beslut taget av personalansvarsnämnden. Kvinnan jobbar som handläggare på myndigheten och har vid totalt tre tillfällen olovligt tagit del av information om sina anhöriga. Det senaste tillfället var 18 januari 2022. Handläggaren tog sig då in via myndighetens system i två ärenden som rör ett barnbarns vårdnadshavande. Bland annat tog hon där del av ett läkarintyg som personalansvarsnämnden beskriver som "integritetskänslig". Under hösten 2021 gick hon också vid två tillfällen in i ärenden som rörde hennes sons föräldrapenning.