Skånskan sänder heta derbyna – här är alla sommarens fotbollssändningar

Fakta

Lördag 30 juli

16.00 Falkenbergs FF – IFK Malmö FK

Söndag 31 juli

15.00 Torns IF – FC Trollhättan

16.00 Ljungskile SK – BK Olympic

Fredag 5 augusti

19.00 BK Olympic – GAIS

Lördag 6 augusti

16.00 IFK Malmö FK – Falkenbergs FF

13.00 Qviding FIF – Torns IF

16.00 Lunds BK – Åtvidabergs FF

Onsdag 10 augusti

19.00 IFK Malmö FK – Lunds BK

19.00 Torns IF – BK Olympic

Lördag 13 augusti

16.00 Oskarshamn AIK – Torns IF

13.00 Lunds BK – Tvååkers IF

Måndag 15 augusti

19.00 BK Olympic – IFK Malmö FK

Lördag 20 augusti

16.00 Torns IF – GAIS

Söndag 21 augusti

16.00 FC Trollhättan – Lunds BK

16.00 Åtvidabergs FF – BK Olympic

Lördag 27 augusti

19.00 IFK Malmö FK – Tvååkers IF

13.00 Lindome GIF – Torns IF

16.00 Lunds BK – Vänersborgs IF

16.00 BK Olympic – Oskarshamns AIK

Med reservation för ändringar.