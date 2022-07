Nytt bett ur dött zombiekoncept

De odödas fader George A Romero skapade en banbrytande genre med "Night of the living dead" 1968. Filmen och dess uppföljare var rika på kritik av USA:s rasism och konsumtionsberoende. Men sedan "Day of the dead" (1985) hade genren svårt att återhämta sig. 2002 landade Paul WS Andersons tv-spelsfilmatisering av "Resident evil" i en tid som var utsvulten på zombier. Det filmen må ha saknat i subtil samhällskritik kompenserades med action.