Utlovar skrattfest i Lilla Beddinge

Förra sommaren spelade Lilla Beddinge Teater ”Romeo och Julia” i en egen musikalversion med titeln ”Julia Capulet”. Årets sommarföreställning är något helt annat – den brittiska komedin "The play that goes wrong" om en grupp amatörskådespelare som ska sätta upp morddramat "Mordet på Haversham Manor" och precis som titeln antyder går allt som kan gå fel definitivt fel.