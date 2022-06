Trassel med Edvin Adolphson ...

Olle Adolphson? Han har väl inget med jazz att göra? Jovisst har han det! Han har till exempel skrivit den svenska låt som har spelats in på skiva allra flest gånger av jazzfolk. Möjligen bortsett från ”Ack Värmeland du sköna”, eller ”Dear Old Stockholm” som dom säger på andra sidan Atlanten. Fast Värmlandsvisan lär inte vara svensk påstås det. Den kommer från Nederländerna och hette nån gång på 1500-talet ”O Nederland! Let op u saeck” Så det så! Det är alltså ”Trubbel” jag tänker på, en låt som Olle skrev både musik och text till 1960 och som blev rysligt populär. Inte minst bland jazzmusiker.