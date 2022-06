Smart lösning för Eslövs äldre

Genom bättre planering har hemtjänstbrukare i Eslövs västra distrikt, som utgår från Vårlökens boende, sluppit att få besök av så många olika personer under en vecka. Antalet har sjunkit från 17.5 till 13, vilket fortfarande är högt, men ändå en klar förbättring. Man har använt GPS under schemaläggningen, där systemet räknar ut hur personalen snabbast tar sig mellan de många brukarna under sina arbetsdagar. Det låter såpass enkelt och klokt att man undrar hur det kommer sig att man inte använt sig av GPS förut.