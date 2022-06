Svenskor fortsatt nära täten i US Open

Efter den bländande inledningen på US Open har Ingrid Lindblad lagt sig på en stabil nivå i de uppföljande två rundorna. Likt fredagen slutade även lördagen med par på 71 slag, vilket innebär att Lindblad har rekord för bästa resultatet för en amatör på 18, 36 respektive 54 slag i US Open-sammanhang med 207 slag (sex under par).