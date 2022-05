Rökning dödar

För det första påverkar rökares hälsa negativt av rökning. Rökning orsakar flera sjukdomar, t.ex. hjärt och kärlsjukdomar, lungsjukdomar som KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och lungcancer. Enligt 1177 beror nästan all lungcancer på rökning. Enligt Cancerfonden orsakar rökning 90 procent av all lungcancer. Rökning är enligt cancerfonden den största orsaken till flera typer av cancer. 6000 personer i Sverige drabbas årligen av cancer till följd av rökning. Mer än varannan rökare dör av sin rökning. Vilket betyder att 5 av 10 rökare dör till följd av rökningen. Att inte röka är alltså det bästa sättet att minska risken att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta eftersom cancerrisken minskar efter rökstoppet.