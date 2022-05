JO kritiserar Malmöpolisens arrestlokaler

När JO inspekterade lokalerna i Malmö fanns inga barn inskrivna i arresten, men under samtal med ledningen för arresten kom det fram att barn inte får placeras i arresten utan att det är häktet som i första hand ska ta emot dem. Detta har visat sig vara en utmaning för Polismyndigheten eftersom arresten inte anses vara en bra miljö för dem. Finns det inte plats i häktet så får barnet istället ställas under ständig bevakning. Det som då sker är att Polismyndigheten tar in en patrull som får bevaka barnet i ett rum.