Vems ansvar är inkompetenta poliser?

För att komma in på polisutbildningen måste man få tre av nio på begåvningsprovet. Man kan alltså misslyckas med två tredjedelar av alla arbetsuppgifter och fortfarande komma in. Egentligen kan man misslyckas med mer: de krav som en trea motsvarar har på ett diskret sätt sänkts. Trean skulle kunna vara en tvåa. Gruppen som kom in på utbildningen 2019-2020 gjorde sämre ifrån sig på begåvningstestet än tidigare kullar. Nu används de som måttstock för vem som kommer in på utbildningen, vilket alltså i praktiken innebär en sänkning.