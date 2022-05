Ölbackar i fara på genial karneval

Det började som en riktigt eländig vårvinter med olycklig kärlek efter en pojkvän som dumpade mig. Så lyckades jag och ett gäng vänner från kulturvetarlingen totat ihop något slags minispex på folksagegrund med en ömtålig prins på ärten och en ond drottning på skateboard som det går illa för till tonerna av Queens "Another one bites the dust". En ganska lös och flummig idé från början men på något sätt föll den ändå karnevalsledningen i smaken eftersom vi tillhörde de lyckliga få som tilldelades ett eget tält inne på karnevalsområdet för vårt framförande.